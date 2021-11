Celebrazioni Domenico Rea, il convegno domani a Nocera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ in programma per domani pomeriggio, alle ore 16.30 presso l’Aula consiliare del Comune, il secondo degli eventi organizzati dal Didrammo Aps e dal Comune di Nocera Inferiore in occasione delle celebrazioni per il centenario di Domenico Rea. Il convegno “Nofi e l’ Agro di Rea”, dopo i saluti istituzionali del sindaco Manlio Torquato e del presidente del Didrammo Vincenzo Petrosino, celebrerà lo scrittore alla presenza della figlia Lucia Rea, con una serie di interventi tematici forniti dagli illustri relatori presenti all’ evento.

A seguire, alle ore 19.30 nella Biblioteca comunale, sarà inaugurata la mostra fotografica “ Domenico Rea. Luoghi, contesti, persone”, contenente l’ archivio fotografico familiare di Rea, curata dal Mudif (Museo didattico della fotografia). La mostra fotografica sarà aperta fino al 6 gennaio 2022.