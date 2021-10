Al via i festeggiamenti patronali a San Cesario Martire di Cava, prevista anche l'intitolazione di una sala a Don Gennaro

Al via, oggi, 8 ottobre, i festeggiamenti patronali presso la parrocchia di San Cesario Martire, a Cava. Alle 16.40, inizia il novenario in onore di San Gerardo, cui seguirà la santa messa trasmessa anche da Radio Maria. Alle ore 20, quindi, la cerimonia di intitolazione della sala parrocchiale a Don Gennaro Lo Schiavo, compianto monaco benedettino, esorcista e rettore del Santuario dell’Avvocatella, stroncato da alcune complicanze legate al Covid, la scorsa primavera. A chiudere la serata, il concerto "La voce di Maria".

Il 14 ottobre alle ore 19, poi, la santa messa per i defunti e il 15 ottobre alle ore 20 è in programma il transito di San Gerardo Maiella. Inoltre nel week-end, il 16 ottobre, la festa liturgica con la messa alle ore 11, mentre, domenica, la solenne celebrazione alle ore 19 in ricordo di Don Gennaro, membro onorario dell'associazione Gerardina, per concludere con un suggestivo spettacolo pirotecnico.