Braccia tese e cuore aperto: il prezioso esempio di vita di don Rosario Petrone e l'annuncio del nuovo parroco

Amare significa saper accogliere. Con questo prezioso esempio, stasera, il parroco di Sant'Eustachio Martire in Brignano, don Rosario Petrone (da luglio prossimo neo-parroco di San Demetrio ndr), ha annunciato alla comunità di fedeli il nome del suo successore: don Flavio Manzo che, da giugno, vestirà anche i panni di nuovo direttore della Caritas. "Don Flavio certamente porterà avanti le azioni di carità avviate dalla parrocchia e sono sicuro che insieme rafforzeremo l'impegno per aiutare chi ha bisogno", ha osservato don Rosario che, sempre stasera, ha accolto don Adriano Dumitrasconio, sacerdote bizantino di origine rumena. Reduce di un ricovero presso Nefrologia del Ruggi, don Adriano, per una serie di vicissitudini sanitarie e familiari, si è ritrovato solo a Salerno, nel giorno della Liberazione, senza un alloggio su cui contare. Ad aprirgli le porte, don Rosario Petrone che, attraverso una rete attivata dal nefrologo Alfonso Salvati, pur non conoscendolo prima di questa sera, si è recato personalmente al nosocomio salernitano per prelevarlo ed ha messo a disposizione per lui la casa canonica, per tutto il tempo necessario a ricevere il piano terapeutico e ritornare, poi, a Bucarest.

Don Adriano

Un esempio di altruismo cristiano puro, quello di don Rosario che, ancora una volta, ha mostrato come un gesto di fraternità sincera possa risollevare un cuore stanco, dando ossigeno all'anima. "Ho vissuto tante prove negli ultimi giorni, ma essere qui oggi per me significa sapere che Dio non mi ha mai lasciato solo", ha detto commosso don Adriano. Una celebrazione davvero toccante, questa sera, nella chiesa di Brignano.