Carenza di sangue negli ospedali, l'appello dell'Avis di Salerno: "Donate in sicurezza"

L'inzio del nuovo anno ha portato ad una drastica riduzione delle donazioni purtroppo il dato non corrisponde anche ad una riduzione degli ammalati che necessitano di questo bene insostituibile. La donazione viene fatta nella massima sicurezza possibile: materiali monouso e sterili, ambiente costantemente sanificato, presenza di collaboratori con certificato vaccinale e tampone,se necessario, effettuato non più di 48 ore precedenti, ingresso dei donatori controllato e su prenotazione, assicurato il distanziamento e la mascherina. Insomma, facciamo tutto per assicurare la massima sicurezza nella nostra sede di via Pio XI a Salerno e sui nostri mezzi mobili.

Lo ha fatto sapere l'Avis di Salerno che ha rivolto un appello a tutti: "Non bisogna avere timore di potersi infettare nel compiere questo gesto unico di solidarieta' che salva la vita a chi ha bisogno di sangue. L'AVIS fornisce il sangue raccolto al SIT del Ruggi per circa il 50 % delle sue necessità e contribuisce anche per gli altri ospedali della provincia. - si legge in una nota - La nostra attività di volontariato vive costantemente queste necessità per gli ammalati e grazie ai donatori storici ed ai nuovi che si aggiungono quotidianamente riusciamo a far salvare tante vite". E' possibile prenotare telefonicamente la donazione.