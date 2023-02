Ail Salerno: al via il weekend di donazione del sangue

“La forza per vincere ce l’hai nel sangue: donane un po’ agli altri”: questo lo slogan dell'Ail Salerno che continua a organizzare le campagne di donazione sangue, risorsa fondamentale per i pazienti ematologici e non solo. La prima campagna di questo 2023 si terrà sabato 4 e domenica 5 febbraio dalle 8 alle 11:30, al centro trasfusionale dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, prenotando il proprio turno allo 089 2750969.

I volontari di AIL Salerno accoglieranno con gioia i donatori, a cui verrà offerta una dolce colazione. La richiesta di sangue intero, plasma e piastrine è aumentata nel corso degli anni e una struttura come il “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, che accoglie pazienti da tutta la provincia di Salerno, ne ha sempre bisogno. L'obiettivo non è solo supportare il centro trasfusionale, ma anche coinvolgere sempre più persone che possano diventare donatori abituali.

Info: Ailsalerno.it