Dolci e non solo per chi ha bisogno: il mini-buffet "silenzioso" del Caruso Bristot

La solidarietà è di casa al Caruso Bristot sulla Lungoirno, a Salerno. In silenzio e con spontaneità, hanno compiuto un lodevole gesto, i titolari del locale che hanno già aderito al Piatto Sospeso, iniziativa tuttora in corso promossa dalla cooperativa Galahad con il patrocinio delle Politiche Sociali del Comune e con la Protezione Civile di Salerno.

Come ci segnalano alcuni lettori, dinanzi all'attività, oggi chiusa (26 dicembre 2020 ndr), è stato allestito, infatti, un mini buffet ricco di dolci, prodotti confezionati, salumi e panettoni di ottima qualità, offerti a chiunque ne abbia bisogno. Un'azione di cuore, quella di Caruso Bristot che, dunque, sta regalando una squisita sorpresa, in questi giorni di festa, a tante persone in difficoltà. Un plauso per la generosa idea.