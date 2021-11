Tre salernitane hanno vinto "Le donne nell'arte del flambè"

Grande soddisfazione per la sezione di Paestum di Amira (Associazione Maitre Italiani Ristoranti Alberghi) e per l'Istituto Alberghiero Sacco di Sant'Arsenio: Bianca Elena Cionca, Mariassunta Cioffi e Sofia Cobucci hanno vinto il concorso Le donne nell'arte del flambè - sezione scuole organizzato da Amira Italia a Grado, rinomata località turistica del Friuli Venezia Giulia.

L'annuncio

Ad annunciarlo la stessa Amira Paestum che ha sottolineato la grande impresa delle studentesse: "Congratulazioni alle nostre ragazze Bianca Elena Cionca, Mariassunta Cioffi e Sofia Cobucci in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Sacco di Sant'Arsenio che ancora una volta scrivono il nome di Paestum nella manifestazione internazionale di Grado! Un grande plauso al vice fiduciario maitre Michele Staveley Girardi Falcone per l'ottimo lavoro svolto, al nostro fiduciario maitre Giovanni Calembo per l'amore e la passione trasmessa e tantissimi auguri al nostro Gran Maestro della ristorazione Antonio Rotondaro per essere ancora una volta rieletto per il quadriennio Vice Presidente Nazionale. Un grande ringraziamento alla dirigente scolastica Rosaria Murano e al vice Pasquale Masullo per la viva collaborazione e per il sostegno dato".