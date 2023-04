“Don’t stop dance competition”, le bambine della scuola di danza Fitness Club di Mercato San Severino sul podio

Gallery



Le bambine della scuola di danza Fitness Club di Mercato San Severino sul podio come seconde classificate per la prestigiosa competizione “ Don’t stop dance competition” di Salerno. Un traguardo speciale, quello conquistato nel pomeriggio di domenica 23 aprile, presso il Palatulimieri di Salerno per le 14 piccole ballerine in gara che le ha viste competere per la categoria Hip Hop. Grintose, energiche e piene di entusiasmo le bimbe tra i 5 e i 10 anni hanno dato mostra delle loro meravigliose qualità artistiche, sotto la guida professionale e sicura dell’insegnante Matilde Cardaropoli. Una grande soddisfazione anche per i referenti della scuola di danza Lucia Notari e Raffaele De Nicola presenti all’evento. Altro bel risultato nel corso della stessa competizione quello ottenuto dalle tre atlete della Fitness Club che hanno gareggiato per la categoria Hip Hop Senior guadagnando anche loro il secondo posto. Tanti riconoscimenti per un lavoro portato avanti con impegno e professionalità da una squadra di professionisti ed atleti guidati dal grande amore per lo sport. L’evento “Don’t stop dance competition” è stato organizzato dal Coreografo e Ballerino Gabriele Manzo e svoltosi nei giorni 21-22 e 23 aprile sotto l'egida dell' Ente di Promozione Sportiva Acsi Salerno. Non è mancata la presenza del Presidente Alfonso Venosi e del Coordinatore M° Raffaele De Nicola. La qualità degli stage è stata altissima e i Ballerini tutti soddisfatti grazie al lavoro svolto dai conosciutissimi Maestri dei diversi stili. Novità assoluta di questa edizione è stata la classe di Bollywood con il Coreografo internazionale "Sumon Rudra" , e quella con il Coreografo e Ballerino di Amici, attualissimo " Emanuel Lo" I Ballerini alle Competizioni hanno dato il massimo lasciando al pubblico delle vere emozioni. Le scuole di Danza provenienti da tutta Italia e anche dalla Romania, hanno trovato nella città di Salerno, un appuntamento imperdibile per gli appassionati della Danza. Una festa dello sport che ha visto come protagoniste le piccole grandi ballerine della Fitness Club di Mercato San Severino.