“Dormitorio don Tonino Bello”, un punto di riferimento per chi vive in strada

Grazie alle firme dell'8xmille, la Chiesa cattolica ha potuto realizzare numerosi progetti di carità e sostegno sociale. Tra questi, il "Dormitorio Don Tonino Bello" di Salerno rappresenta un punto di riferimento per chi vive in strada, specialmente nei mesi più freddi. La Chiesa, attraverso il contributo dell'8xmille, ha messo in campo un'articolata rete di aiuto per rispondere alle nuove povertà e alle esigenze di fasce di popolazione con bisogni diversi e sempre più complessi. Il Dormitorio Don Tonino Bello, situato nel centro storico di Salerno, fa parte del Polo della Carità, un sistema di accoglienza che offre sostegno e supporto a chi vive in stato di disagio. Altre strutture del Polo includono il Dormitorio Gesù Misericordioso e il Centro Diurno San Francesco di Paola, che offrono riparo e servizi essenziali a persone senza fissa dimora. La Mensa San Francesco, inoltre, distribuisce quotidianamente circa 200 pasti, fornendo un supporto essenziale a chi ne ha bisogno.

Il progetto

Il progetto del Dormitorio Don Tonino Bello prevede un'accoglienza che va oltre il semplice riparo, promuovendo percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. Ogni ospite ha una camera personale, con spazi comuni come cucina e servizi igienici, favorendo il recupero dell'autonomia. “Accogliere significa essere vicini a chi è solo e donare speranza a chi ha perso la fiducia”, spiega don Flavio Manzo, direttore della Caritas di Salerno. Il sostegno fornito dall'8xmille non si limita alla povertà economica, ma affronta anche la povertà di speranza e opportunità. Il vicario episcopale don Antonio Romano sottolinea: “Tutti abbiamo una povertà da dover riconoscere e condividere, perché solo così diventa una ricchezza e un momento di comunione”. La Caritas diocesana, grazie ai fondi dell'8xmille, realizza azioni strutturate che potenziano le capacità delle persone, favorendo la loro autonomia attraverso progetti educativi individualizzati. I risultati sono tangibili: nei primi due mesi dall'apertura del Polo, sono state servite circa 1.800 cene e colazioni e distribuiti oltre 400 capi di abbigliamento. L’8xmille rappresenta un moltiplicatore di risorse e servizi che ritornano sul territorio a beneficio di tutti. “Il welfare cattolico si è evoluto e coinvolge diverse figure professionali per rispondere alle esigenze complesse della povertà”, afferma Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica. Nel 2023, oltre 243 milioni di euro sono stati destinati a interventi caritativi, 403 milioni al sostentamento di oltre 32 mila sacerdoti e 352 milioni a esigenze di culto e pastorale. La campagna promozionale dell'8xmille 2024 ha raccontato attraverso sette storie di speranza e coraggio il valore della gratuità e gli sforzi di una Chiesa in uscita che si prende cura dei più deboli.