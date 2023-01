Curiosità, il dottor Torre apre il suo studio di medicina generale a San Marzano: l'annuncio sui social

Apre i battenti a San Marzano sul Sarno lo studio di medicina di base del dottor Gerardo Torre, già censurato dall'Ordine dei Medici per aver espresso il suo dissenso circa i comportamenti dei medici di base durante la pandemia, nonchè sulla campagna vaccinale estesa a tutti, senza distinzioni tra pazienti. Dal primo gennaio, dunque, il dottor Torre è un medico di famiglia a tutti gli effetti. "Il distretto di competenza è il 62 (Sarno,Pagani,

San Marzano, San Valentino), ma è possibile diventare nostro assistito anche fuori Distretto", ha fatto sapere il medico.

Pioggia di like su Facebook per l'annuncio del dottor Torre che, durante la fase critica della pandemia, ha viaggiato in tutta la regione in lungo e in largo per supportare pazienti affetti da Covid "abbandonati" dai propri medici di base, come da loro stesso denunciato.