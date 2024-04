Torna a Salerno la “Dracula Mania”: le spose di Vlad invadono il centro cittadino

Tornano a Salerno le spose di Dracula e, come da copione, lo fanno a sorpresa in un tranquillo martedì sera, dopo le feste pasquali. A più di un anno dall'ultima apparizione, anche questa volta scelgono il centro cittadino per una inaspettata quanto curiosa passeggiata in perfetto stile gotico. Si tratta però solo di un flash-mob che anticipa il tour del musical "Vlad Dracula" che farà tappa al Teatro Augusteo di Salerno il prossimo sabato 13 e domenica 14 aprile. Quest'anno, però, oltre alle splendide spose del vampiro più famoso del mondo, si sono materializzati dinanzi agli occhi stupiti e divertiti dei passanti anche un gruppo di ballerini in perfetto stile steampunk, con tanto di maschere e cappucci, che al termine della consueto percorso si sono esibiti eseguendo un momento dello spettacolo.

La curiosità

Le coreografie sono di Demis Autellitanoche ha partecipato con la Scuola Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia alla realizzazione della performance su strada. "Abbiamo deciso di coinvolgere quest'anno alcune scuole di danza e musical sia per la costruzione di questi eventi, ma anche per lo spettacolo vero e proprio" - spiega il produttore e regista dello spettacolo, Ario Avecone. "Stiamo già notando grande attenzione per lo spettacolo che proprio in questi giorni debutta al Teatro Pavarotti di Modena". Successivamente la tournée porterà Vlad Dracula in tutta Italia, con date di prestigio a Roma e a Milano, ma non prima dell’atteso appuntamento con Salerno.