Mosaic Dance Fest, il salernitano Dj Aniceto fa ballare Dubai

Un salernitano a Dubai. E se quel salernitano è Dj Aniceto il divertimento è assicurato. In uno Yacht da sogno, costeggiando una Dubai da mille e una notte, con gli ospiti migliori del Jet Set Internazionale il Dj ha mixato la migliore musica lounge del momento. Atmosfere liquide, ospiti illustri del Jet Set internazionale a coreografia dei veri ospiti della manifestazione: I migliori ballerini del mondo, accolti dal Mosaic Dance Fest in un cocktail di benvenuto offerto su uno Yacht da sogno. Aniceto ha inebriato tutti accogliendoli con la migliore musica lounge del momento, le hit più gettonate ma con un finale “dance” che ha coinvolto tutti a ballare.

Mosaic Dance Fest

Dubai in due giorni è entrata in osmosi con il mondo del balletto; i migliori ballerini provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento per confrontarsi tra loro e creare il concept del “Mosaic Dance Fest”. Il tutto si è svolto al “Belcanto” del Dubai Opera, dove le scenografie e le coreografie curate dal Team di Georgi Gotsiridze hanno suggellato la qualità della manifestazione. Il Mosaic Dance Fest nasce da un’idea di Valery Kapeikin, che ha voluto un Team d’eccezione a dirigere il Festival: Nicola Convertino, Victor Logai, Georgi Gotsiridze e Konstantin Panfilov, la mission del Festival è quella di creare un “palcoscenico” per le nuove generazioni e nel contempo assegnare degli “Awards” ai Big della Danza mondiale. In attesa della prossima edizione, che si terrà a Dubai a Novembre.2024, il Comitato organizzatore del Mosaic lavorerà alacremente per rendere il Festival importante, autorevole e ricco di innovazioni. Le contaminazioni saranno la parte integrante di questo progetto e tutti i ballerini che hanno partecipato in questa prima edizione saranno uniti per trasformare il progetto da “theoretical theory” ad un progetto finito e realizzabile.