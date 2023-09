Curiosità, due sorelle americane sulle tracce della nonna di Saragnano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Storia, memoria, identità... questo il turismo delle radici che la Pro loco Baronissi ha inaugurato oggi con la visita di Mary Anne e Bernardette, due sorelle americane che grazie alla mediazione di Stefano hanno voluto riscoprire e rintracciare le origini della loro cara nonna Filomena Rocco nata a Saragnano.

La Pro loco di Baronissi ha colto al volo l'invito di un giovane, Stefano Ammirati, che dall'Abruzzo ci ha contattato per ricostruire i ricordi di due sorelle americane la cui nonna ha avuto i natali qui a Baronissi. Ci siamo messi subito a disposizione e grazie al comune di Baronissi, abbiamo ricostruito la parte anagrafica. Le due sorelle Mary Ann e bernardette, questa mattina hanno ripercorso i luoghi in cui ha vissuto la nonna. Per noi della Pro loco è stato emozionante... di sicuro porteremo avanti il progetto del turismo delle radici, proseguiremo su questa strada, augurandoci di poter incontrare tante altre persone che dall'estero avranno voglia di riscoprire le loro radici.