"Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri": anteprima al The Space con sindaco e giocatori della Salernitana

In attesa dell’uscita ufficiale nelle sale italiane del film Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, il prossimo 29 marzo, al The Space Cinema di Salerno è prevista un’anteprima speciale, su invito, giovedì 23 marzo alle ore 20:30. Saranno presenti durante la proiezione il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e alcuni giocatori in rappresentanza della Salernitana: Antonio Candreva, Federico Bonazzoli, Giulio Maggiore, Pasquale Mazzocchi e Hans Nicolussi Caviglia.

La trama

Il film, diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein è prodotto dalla Paramount Pictures e distribuito in Italia da Eagle Pictures. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. ‘Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri’ porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un'avventura divertente e ricca di azione.

Il cinema

Il The Space Cinema di Salerno è uno dei multisala del circuito che è stato completamente rinnovato e riaperto al pubblico lo scorso 2 dicembre. I rinnovamenti iniziati ad ottobre 2022, hanno riguardato l’intero cinema, per un investimento totale da 3,5 milioni di euro. Protagoniste del nuovo The Space Cinema sono le lussuose poltrone in pelle Recliner (mostrate in questo video reveal): reclinabili, per un’esperienza di visione in assoluto relax. Un design rivoluzionato che rappresenta la volontà, da parte del circuito, di ripensare l’esperienza davanti al grande schermo e dar vita a una nuova idea di cinema, intesa come il luogo per eccellenza in cui poter viaggiare con la fantasia ed immergersi nelle grandi storie.