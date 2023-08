Sorpresa a Salerno, il presidente degli Emirati Arabi visita il Duomo

Tanta curiosità, oggi, a Salerno, dov'è arrivato il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sovrano di Abu Dhabi e Comandante Supremo delle Forze Arate degli Emirati Arabi Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

La visita

Il presidente, poco prima della chiusura, ha visitato il Duomo del capoluogo, accompagnato da diverse persone. La sua presenza, seppur avvenuta in modo riservato, non è passata inosservata a chi ha avuto modo di incrociarlo. Secondo indiscrezioni non confermate, sarebbe sbarcato in città con il suo yacht.