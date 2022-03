Earth Hour 2022: l'Automobile Club Salerno spegne le insegne sul Corso Garibaldi

Aderisce all'Earth Hour 2022, l'Automobile Club Salerno che prende parte all'iniziativa simbolica promossa annualmente dal WWF sul tema della sostenibilità, patrocinata, tra gli altri, anche dalla Presidenza del Consiglio. L'Aci Salerno e la Sara Assicurazioni Agenzia di Enrico Giudice sosterranno il WWF attraverso lo spegnimento delle insegne sul palazzo di Corso Garibaldi, 100 - angoli Via Vicinanza e Via De Bartolomeis - domani sabato 26 marzo dalle ore 20:30 alle 21:30.

Le adesioni

Parallelamente spegneranno le rispettive insegne le delegazioni dell'Automobile Club Salerno, le Agenzie Sara Assicurazioni, le Autoscuole del network Aci Ready2go, i Centri Aci Global del soccorso stradale, in tutta la provincia di Salerno. In particolare, l'Earth Hour nasce come evento per evidenziare l’urgenza e la necessità di contrastare il cambiamento climatico e l'Aci intende offrire il proprio contributo per far riflettere sull'importante questione. A livello nazionale l'Automobile Club d'Italia sosterrà il WWF attraverso lo spegnimento delle insegne della Sede Centrale a Roma in via Marsala.