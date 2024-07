Eboli, al via la vi edizione di “Eboli città sveva”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un viaggio nella storia gloriosa di un territorio, compiuto affinché essa possa essere valorizzata e conosciuta anche fuori i suoi confini; un’avventura attraverso il tempo in cui immergersi, lasciandosi trasportare; un “gioco” in cui ogni “pedone” ha un solo obiettivo: emozionare ed emozionarsi, in un’atmosfera magicamente unica, capace di conquistare e divertire. Sono queste le premesse da cui prendono vita il Borgo Medievale e gli Scacchi Viventi, i due attesi appuntamenti che, anche quest’anno, giungono ad impreziosire l’offerta culturale estiva della città di Eboli e che si svolgeranno dal 19 al 21 luglio prossimi. Borgo medievale e Scacchi Viventi rientrano nel più ampio progetto Eboli Città Sveva, con il quale la Città di Eboli, da quest’anno, è entrata a far parte di Medieval Italy, la rete che mette insieme in un’unica esperienza le città medievali italiane. A promuoverli ed organizzarli, in partenariato con il Comune di Eboli, l’Oratorio Aspi “San Francesco” insieme all’associazione scacchistica Cafè de la Regence e alla Compagnia di Teatro del Bianconiglio. Non solo una rievocazione storica, con circa 300 figuranti in costume, sbandieratori, musici e danzatori, falconieri, artigiani, arcieri, osti, dame e cavalieri, ma un’esperienza immersiva in cui il pubblico diventa parte viva ed attiva del racconto animato di un periodo storico ricco di fascino, il Medioevo, di cui la città di Eboli, il suo borgo antico e le zone limitrofe conservano ancora tracce inequivocabili. Un’epoca, questa, che trova nella figura di Federico II di Svevia e nelle sue gesta il suo esempio più rappresentativo e luminoso. Programma: Venerdì 19 e Sabato 20 luglio Borgo Medievale in festa “Aspettando l’Imperatore” Dalle ore 19:00 prende vita il Borgo medievale per due giorni di cultura, spettacoli e attività ispirate agli usi e costumi, alle professioni e ai mestieri medievali tanto altro nella splendida cornice del centro storico, in festa per l’arrivo dell’Imperatore Federico II di Svevia. Lungo le vie del Borgo non mancheranno taverne e locande, presso le quali i ristoratori del centro antico (Alberto / Ritrovo; Dogana/Eboli; Il Panigaccio; Osteria Centro Storico; Rifrullo; Pangurmé e Vicorua Pizza & Giardino), ma anche i volontari dell’Oratorio con la Locanda del Lupo nero, proporranno gustose pietanze ispirate alla cucina medievale. Anche quest’anno, per calarsi appieno nell’atmosfera, sarà possibile usufruire del cambio della moneta: presso il banco preposto si potranno cambiare gli euro in follari e, chi lo vorrà, potrà donare una moneta allo spettacolo o all’attrazione che più avrà gradito, tra le tante presenti lungo il percorso. Sarà disponibile, inoltre, un servizio navetta gratuito per raggiungere il Borgo, con partenze previste da Piazza Tito Flavio Silvano (alle spalle del Comune) nella fascia oraria 19:00 - 24:00. Domenica 21 luglio VI edizione degli Scacchi Viventi- “Federico II e la conquista dell’aquila imperiale”. Sempre alle ore 19:00, lo "Stupor Mundi" saluterà il popolo festante in Piazza San Francesco e si unirà a questi in un corteo per le strade cittadine fino a raggiungere Piazza della Repubblica dove, alle ore 21:30, assisterà all’avvincente sfida sulla scacchiera, ispirata ad una battaglia storica fondamentale per l’Impero Svevo, un fatto realmente avvenuto di cui il pubblico saprà di più solo nel momento stesso della sua messa in scena. Con il Borgo medievale e gli Scacchi Viventi prosegue il calendario 2024 del progetto Eboli Città Sveva che, inaugurato con le Cene Spettacolo a tema medievale di maggio e giugno scorsi, vedrà nei mesi prossimi l’organizzazione di una serie di appuntamenti di natura culturale, sempre incentrati sul Medioevo e sulle personalità che caratterizzarono questa epoca storica. Borgo Medievale e Scacchi Viventi si svolgono in collaborazione con il Ministero della Cultura, il ManES, Musei Italiani, Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia; con la partecipazione di associazioni, gruppi e partner privati quali Eboli Cultura del Territorio, Liberart, Gattapone Aps, Edizioni Il Saggio, A passo di Danza, NuovaFavolandia; con l’aiuto di Cioffoletti srl, Scuola Vincenzo Giudice Eboli, Studio Dentistico Fornataro, Cooperativa Sociale "Fili d'erba", B&B LE GATTE, Brand Immobiliare e con il supporto di RadioEboli1 e WebRadio Francesco. Il Medioevo sta arrivando! L’appuntamento è il 19, 20 e 21 luglio ad Eboli, per giocare con la storia e vincere l’emozione di sentirsi in tutto e per tutto parte di essa. Per consultare il programma completo della manifestazione e restare aggiornati su tutti i dettagli è possibile seguire i canali social ufficiali: https://www.facebook.com/ebolicult , https://www.instagram.com/ebolicult/ https://www.ebolicult.it/ Instagram https://www.instagram.com/scacchiviventi Facebook https://www.facebook.com/share/9nUpg7ovH2uVv5uZ/?mibextid=LQQJ4d