Terra Orti a Madrid con il meglio dell’Ortofrutta italiana e dei colori dell’autunno

Prodotti salernitani alla fiera internazionale Fruit Attraction 2022, in programma dal 4 al 6 Ottobre. L'evento, ritornato ai fasti di anni fa, in termini di numero di espositori che per le numerose presenze degli operatori internazionali del settore ortofrutticolo.

L'evento

In una Madrid assolata, sono stati migliaia i visitatori che si sono affollati ai padiglioni della IFEMA Feria di Madrid con gli oltre 1700 espositori provenienti da tutto il mondo. Terra Orti, la cooperativa di Eboli, ha scelto ancora una volta una presenza strategica e significativa all’interno dell’Italian Fruit Village, il progetto di internazionalizzazione del Consorzio Edamus e che sviluppa una presenza fieristica animata da azioni dedicate di networking, talk e degustazioni. Nello stand di Terra Orti sono stati accolti gli imprenditori agricoli che hanno potuto svolgere agevolmente gli incontri con i buyers provenienti da diversi paesi, e si è celebrato l’autunno mediterraneo con il Granato di Paestum e il Marrone di Roccadaspide I.G.P. e la Castagna di Montella I.G.P, le castagne pregiate del Sud Italia.