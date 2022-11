Ricerca, un giovane di Baronissi eccellenza mondiale

"Il nostro giovane concittadino Daniele Pirone dà un contributo importante alla ricerca sulla diagnosi precoce del cancro e alla definizione di terapie oncologiche personalizzate". Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: "Sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Nature Photonics è stata pubblicata una ricerca che ha visto come primo autore Daniele Pirone, nostro giovane concittadino, ingegnere biomedico ed ex studente del nostro I.I.S. Margherita Hack, attualmente assegnista di ricerca presso il CNR di Pozzuoli. La ricerca, coordinata dal dott. Pietro Ferraro del CNR, ha visto coinvolto un team internazionale di ricercatori dell’ISASI CNR, del CEINGE, dell’Università di Napoli Federico II e del Politecnico Federale Svizzero di Losanna", ha aggiunto il primo cittadino.

Curiosità

Attraverso una tecnica innovativa basata sull’olografia digitale, al CNR di Pozzuoli è stata effettuata la TAC di cellule tumorali a livello microscopico e Daniele Pirone ha sviluppato un algoritmo per riconoscere per la prima volta il nucleo in 3D al loro interno. I risultati della ricerca potrebbero contribuire in futuro a effettuare una diagnosi precoce dei tumori e a definire terapie oncologiche personalizzate tramite analisi del sangue.