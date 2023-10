Pace ed ecologismo nel murales dello street artist Oniro all’Hotel Palace

La natura, in un suggestivo mix tra uccelli e foglie, è la protagonista del murales dello street artist Oniro realizzato negli spazi dell’Hotel Palace Battipaglia, storica struttura ricettiva della città della Piana del Sele di proprietà della famiglia Vittozzi, oggi rappresentata da Lia ed Antonio. Libertà, pace ed ecologismo che Oniro, acronimo del nome reale del giovane street artist del Frosinate, classe ’91, che ha già all’attivo opere in tutto il mondo, ha voluto lanciare al Palace.

“Siamo felicissimi che la nostra struttura possa vantare un esempio di arte contemporanea così importante e prestigioso per la nostra città e il nostro territorio – ha affermato Federico Del Grosso dell’Hotel Palace - Con Oniro abbiamo voluto sintetizzare più messaggi: dalla pace alla libertà all’ecologia, temi che dovrebbero guidare sempre le nostre vite. Un ringraziamento a lui quindi per averci dato la possibilità di ricordare a noi e ai nostri clienti il vero significato della vita”. Una collaborazione nata grazie a Mirko Pierri e la DNA Colletive con la quale continua un sodalizio che vorrà stupire i clienti dell’Hotel Palace grazie all’uso dell’arte come volano per ricordare i veri valori della vita, da vivere appieno e nel rispetto del prossimo. Un impegno concreto da parte dell’Hotel Palace nel favorire l’arte in sé e la sua massima diffusione.