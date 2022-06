I ragazzi di Pianeta 21 cuochi per 1 giorno all'Eden foodlab, tutti a gustare burger e muffin naturali con la cuciniera veg Cristina De Vita

"La cucina per me è inclusione e un modo magnifico di per fare esperienza di sé, qualsiasi siano abilità, competenze e condizioni- ha spiegato la cuciniera vegana Cristina De Vita- Ognuno con ciò che è"