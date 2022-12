Crisi delle edicole, chiude anche l'esercizio di via Posidonia: "Grazie al Governo e agli editori"

Chiude i battenti l'edicola sita in via Posidonia 96 che ringrazia, con un avviso sulla saracinesca abbassata, tutta la sua clientela. Lo stesso esercizio, ha affisso anche una locandina con dei ringraziamenti ironici verso la Federazione Editori che non ha inteso rinnovare l'accordo nazionale e i quotidiani che hanno spinto i loro lettori ad usare i siti web e tutti gli editori che hanno smesso di investire sulla carta, nonchè i distributori nazionali per non aver fatto rispettare le regole.

E, ancora, l'edicola rivolge sarcasticamente il suo "grazie" al Governo che ha puntato sull'on-line e non ha ascoltato la richiesta di evitare obblighi inerenti alla moneta elettronica. Uno sfogo amaro, quello dell'esercizio di via Posidonia che, con tristezza, ha annunciato l'addio delle edicole.