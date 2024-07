Educamp, la Polizia incontra i bambini al lido dell'Esercito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giovedì 18 luglio 2024 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 sarà presente la Polizia di Stato presso la struttura in oggetto, per sovrintendere ad un incontro con i bambini del campo estivo denominato EDUCAMP CONI presso il Lido dell'Esercito in via S. Allende.

Alle ore 9:00 sarà presente il Comandante del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno per i saluti istituzionali e per un breve allocuzione alla presenza del Vice Questore di Salerno. Saranno allestite aree dove verranno presentate alcune delle più importanti quali il reparto della Scientifica, auto di servizio della Polizia Stradale e moto d'acqua per il soccorso in mare.

Presenti all'evento la Croce Rossa Italiana con una postazione e un veicolo speciale di soccorso.

Alle ore 14:00 verrà presentato un laboratorio denominato " come difendersi dai pericoli del social media e cyberbullismo" tenuto dal Sostituto Commissario Emiliano Ferra della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Salerno.