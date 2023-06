Educazione ambientale: inaugurato orto didattico e area didattica all'aperto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ stato inaugurato presso la sede centrale dell’ Istituto Comprensivo Amendola di Sarno un orto didattico con annessa area attrezzata per lezioni all’ aperto, ambienti fortemente voluti dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Esposito, da sempre sostenitrice delle tematiche ambientali ed ecosostenibili ll progetto Edugreen, realizzato dal Prof. Arch. Luigi Astarita grazie al reperimento di finanziamenti PON FESR per la realizzazione di laboratori ed ambienti per l' educazione e la formazione alla transizione ecologica, ha permesso di creare per gli studenti degli spazi altamente innovativi nella direzione della sostenibilità e la valorizzazione e tutela dell' ambiente. “L’ orto didattico e l’ area didattica annessa – dice il Prof. Luigi Astarita - consentiranno agli studenti di apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità nei confronti dell’ ambiente e dell’ ecosistema, attraverso un’ esperienza immersiva e laboratoriale nel mondo naturale. Sono state realizzate serre orticole, ortoline e orticelli grandi in legno per la coltura delle piante nonché attrezzata area verde per lezioni all’ aperto” In merito al progetto- continua l’ architetto Astarita – sono stati impiegati materiali e strutture selezionate per garantire e soddisfare tutte le certificazioni in merito alla sicurezza e alla sostenibilità, come la produzione del legno nel rispetto dei criteri FCS dal circuito riciclo/recupero e la verniciatura con sostanze non inquinanti. Inoltre gli ambienti sono stati progettati per favorire l’ inclusività con interventi mirati all’ abbattimento delle barriere architettoniche, come la realizzazione di rampe di accesso adeguate. “Gli interventi realizzati costituiscono solo l’ inizio di un progetto più ampio finalizzato all’ educazione ambientale – dice la Dirigente Scolastica - ma la sfida maggiore sarà quella di riuscire a gestire e a mantenere in modo adeguato ed efficace tali aree, e potremmo riuscirci solo con l’ istituzione di una rete con i genitori e i rappresentanti del territorio”. Presenti all’ inaugurazione delegati delle istituzioni, delle associazioni, degli enti e delle aziende che hanno fornito massima collaborazione e sostegno a tale iniziativa. Sono intervenuti : Giuseppe Canfora - Sindaco del Comune di Sarno; Roberto Robustelli- vicesindaco e assessore all’ Ambiente del Comune di Sarno; Francesco Squillante- Assessore alle Attività produttive del Comune di Sarno; Mario Rosario D’ Angelo- Presidente del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno; Valentina Onesti- Responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Campania; Vincenzo Tropiano- Direttore Coldiretti Campania Provincia di Salerno; Gustarosso di Eduardo Ruggiero e Figli- azienda agricola e conserviera; Costabile Arredamenti- azienda di produzione e vendita arredi. Ha concluso l’ evento in videoconferenza l' On. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Campagna Amica e della Fondazione UniVerde, che si è complimentato per l’ iniziativa e ribadito l’ importanza di promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole. Da oggi in poi gli alunni dell’ Istituto Comprensivo Amendola di Sarno avranno nuovi spazi ed opportunità didattiche e formative per "imparare ad imparare" svolgendo attività pratiche e di tipo laboratoriale in ambienti ancora più accattivanti e stimolanti!