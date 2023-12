Si è concluso con uno spettacolo teatrale il progetto “Compost goal”: premiati gli istituti partecipanti

Con lo spettacolo teatrale “Alice, oltre lo spreco”, presso l’auditorium del Centro parrocchiale “San Giuseppe” di via Giulio Vestuti, a cui hanno partecipato più di 500 alunni delle scuole elementari e medie salernitane, si è concluso il programma di educazione ambientale e alla raccolta differenziata “Compost Goal”, nell’ambito del progetto promosso da Comune e Salerno Pulita sulle bioplastiche compostabili e cofinanziato da Biorepack.

Lo spettacolo

Allo spettacolo, messo in scena alle 9,30 e replicato alle 11,30, hanno partecipato gli alunni di 27 classi degli istituti San Tommaso d’Aquino, Giovanni Paolo II, Medaglie d’Oro, Alfano I/Quasimodo, Matteo Mari e Monterisi. Una rappresentanza delle 62 classi che hanno aderito al progetto e che ha coinvolto circa 1240 ragazzi attraverso l’accesso ad una piattaforma virtuale e con incontri tenuti da esperti animatori per approfondire argomenti relativi alla raccolta differenziata e alle bioplastiche compostabili. L’evento di questa mattina è stato anche l’occasione per premiare le scuole che hanno aderito al progetto. L’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella e l’amministratore unico di Salerno Pulita,Vincenzo Bennet, hanno consegnato ai dirigenti dei sei istituti cittadini i bonifici di 300 euro ciascuno per l’acquisto di attrezzature scolastiche. “Quest’anno abbiamo potuto finalmente riprendere i progetti in presenza nelle scuole, sospesi negli anni scorsi per il Covid. La sensibilizzazione dei nostri ragazzi, a partire dai più piccoli, al rispetto dell’ambiente e della raccolta differenziata – ha detto Bennet - è un dovere contrattuale, a cui adempiamo con piacere, con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una coscienza civica dei futuri cittadini anche con il coinvolgimento delle famiglie”.