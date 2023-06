L'educazione stradale insegnata ai bambini: il progetto dell'Istituto Comprensivo D'Aquino

Insegnare i rudimenti dell'educazione stradale per fare in modo che diventino parte del bagaglio di conoscenza dei cittadini di domani. Questo l'obiettivo del progetto realizzato nei tre plessi dell'Istituto Comprensivo San Tommaso D'Aquino per un progetto di educazione stradale rivolto ai bambini di 4 e 5 anni.

Il progetto

Stamattina i tre plessi dell'Istituto Comprensivo (Matierno,"Conti" di Fratte e "Buonocore" di via Calenda) sono stati visitati dagli agenti della polizia municipale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La scuola - spiega la dirigente Maria Ida Chiumiento - è la comunità educante per eccellenza, ma non può rimanere sola. Per questo ha bisogno del supporto delle istituzioni nell'ottica di una vera e propria alleanza territoriale. Il compito della scuola è educare ad agire in maniera intenzionale e responsabile, richiamando il patrimonio valoriale che è fatto di legalità e rispetto. E per fare questo bisogna cominciare da piccoli". "Un appuntamento importante - aggiunge il comandante della polizia municipale, Rosario Battipaglia - perché stare a contatto con i bambini è bellissimo. Formare i cittadini di domani è fondamentale".