"25 yearz": Ehiz Lenz lancia il suo nuovo singolo, applausi per il noto afrobeat salernitano d'adozione

Pioggia di like e scroscianti applausi per "25 yearz", il nuovo singolo di Ehiz Lenz, all'anagrafe Samson Isibor, noto afrobeat di origine nigeriana che ha trovato a Salerno una seconda casa. Il brano ripercorre i suoi venticinque anni di vita, tra alti e bassi, con qualche momento di debolezza legato alla solitudine che ha pagato a caro prezzo con la sua salute, pur sempre ispirato dal sogno che custodisce negli occhi e nel cuore: sfondare nel mondo della musica, come "promesso alla sua mamma" prima di partire. Nonostante esperienze dure che ha dovuto affrontare lontano da casa e affetti, Ehiz Lenz non si è mai arreso, pensando alla sua famiglia, in particolare alla sua sorellina. Districandosi tra mille difficoltà, è andato avanti, senza mai cedere alla tentazione del crimine.

Per guardare il video>>>Clicca qui

La curiosità

Il cantautore, già apprezzatissimo tra gli amanti della world music, ha girato un video a Torino, con la partecipazione di Jahonze, noto volto degli ambienti che fondono funk e jazz americani con la highlife nigeriana. "25 yearz" è una canzone da ascoltare, per ricordare che anche se la vita a volte può essere dura, il cuore può essere più forte.