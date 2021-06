Curiosità: Elena Morali e Luigi Mario Favoloso in giro sul lungomare di Salerno

Elena Morali, ex pupa de La Pupa e il Secchione ed ex naufraga de L'Isola dei Famosi, è tornata insieme a Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric, dopo una storia travagliata caratterizzata da alti e bassi.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, in vacanza in Costiera Amalfitana, hanno fatto visita sul lungomare di Salerno.

Foto di Gerardo Scafuro