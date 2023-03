Emanuela Aureli arriva per la prima volta nel Cilento ed è quasi sold out.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’imitatrice, attrice e comica, insieme a Giandomenico Anellino, porterà in scena lo spettacolo “Percorrendo l’Aureli..a” sabato 4 Marzo alle 21;00 all’ auditorium Leo de Berardinis. Sabato 4 Marzo non una data qualsiasi, ma ci ricorda anche che ottant’anni fa nascevano due pietre millenarie della canzone italiana di tutti i tempi: Lucio Dalla e Lucio Battisti , amico fraterno del direttore artistico Carlo Sacchi , che ha riservato prima dello spettacolo dell’Aureli, una chicca musicale con la voce di Aurora Scola e Terry proprio in ricordo dei due grandi artisti. Un de Berardinis quasi soul out anche per questa data è pronto ad accogliere per la prima volta nel Cilento una grande artista come solo la Aureli sa essere, due grandi voci, è questo il claim della serata evento di sabato 4 Marzo a Vallo della Lucania. Un grande successo di pubblico e critica, uno staff di ragazze pronto ad accogliere col sorriso e simpatia anche stavolta tutto il pubblico del Cilento e non solo, un entusiasmo che mancava da troppo tempo, i due direttori artistici della prima stagione del De Berardinis, Carlo Sacchi e Gerri Guerrieri, per questo evento hanno dato la possibilità di acquistare la prevendita a soli 18€ (mentre al botteghino il prezzo rimane invariato a 25€) consentendo sempre e comunque ai ragazzi di entrare gratis . Per maggiori informazioni contattare anche via whatsapp i numeri +393888075488 +393407470120 Oppure nei punti vendita autorizzati : Golden Cafe’ - Vallo della Lucania Dolci Peccati - Vallo della Lucania Edicola Gasparro - Palinuro