Pacchi donati dai market e spesa sospesa fino a domani al Carrefour: la solidarietà è di casa a Salerno

La solidarietà è di casa a Salerno. La Protezione civile coordinata dall'assessore all'Ambiente Angelo Caramanno, in accordo con il Settore Politiche Sociali del Comune, ha avviato una raccolta di pacchi alimentari per famiglie bisognose. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione di tutti i Supermercati Sole365 del territorio comunale e di quello di Pontecagnano Faiano.

La raccolta straordinaria

Intanto, per rispondere alla richiesta da parte delle persone in difficoltà, la cooperativa sociale Galahad in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno capitanato dal responsabile all'Emergenza Mario Sposito e con il patrocinio dell'assessorato comunale delle Politiche Sociali guidato da Nino Savastano, intende fornire un aiuto ai meno abbienti. Dal 13 e fino a domani, 15 novembre, presso il Carrefour Market di via Posidonia, a Pastena, si terrà una raccolta di alimenti straordinaria, finalizzata a supportare i salernitani che hanno bisogno di una mano. I clienti del market potranno acquistare qualche prodotto conservabile in più rispetto a quelli a loro utili (olio, pasta, pelati, scatolame ecc.) e riporlo nel carrello dedicato, visibile all'uscita dell'esercizio. La prossima settimana, quindi, la Protezione Civile provvederà al ritiro dei beni raccolti per distribuirli a chi vive nel disagio.