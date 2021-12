Emergenza freddo, al via la raccolta per aiutare i senzatetto

Si mobilitano, i dormitori cittadini, per tendere una mano a chi ha bisogno, in questo particolare periodo di emergenza freddo. In particolare, la Caritas diocesana lancia un appello a tutti per raccogliere indumenti intimi nuovi per uomini e donne e prodotti per l'igiene.

Come donare

Per donare, è possibile contattare la Caritas dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, allo 089226000.