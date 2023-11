"L'emozione di un segno": in Provincia l'evento dedicato alla scrittura

Si terrà venerdì 24 novembre, nella sala della giunta Marcello Torre del palazzo della Provincia a Salerno, “L’emozione di un segno”. L’evento si svolgerà dalle 17 alle 21.30. Durante lo stesso verrà prodotta ed assemblata una stilografica con l’utilizzo di un tornio. Il maestro calligrafo Andrea Liserre, inoltre, eseguirà delle prove con pennini speciali su carta.

L'ideatore

Ad ideare l'iniziativa Amedeo Li Bovi, titolare della storica cartoleria omonima salernitana: "La mia idea - spiega - è quella di sensibilizzare il pubblico salernitano sempre di più sulla scrittura a mano libera in quanto penso che oggi, in questo mondo frenetico, non abbiamo più il tempo di fermarci e riflettere in generale. Figuriamoci pensare di sedersi ad una scrivania e scrivere un proprio pensiero su di un taccuino od un semplice pezzo di carta. La mia è una visione della stilografica romantica. Soffermarsi a pensare di scrivere un bel biglietto con una grafia adeguata, una lettera ad i tuoi cari di proprio pugno con il calore di un bel inchiostro: ecco la mia visione, forse un po' arcaica ma sicuramente sincera".