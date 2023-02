Capaccio: encomio solenne per due agenti di Polizia Municipale

Gerardo Matrone e Andrea Bambacaro, i due agenti della polizia municipale di Capaccio Paestum che, lo scorso 22 novembre, sono intervenuti sventando una lite che sarebbe potuta finire in tragedia.

Il fatto

I due agenti, intorno alle 18.15 del 12 novrembre, mentre passeggiavano in piazza Santini, sono stati attirati da urla di alcune persone. Arrivando sul posto hanno visto un uomo che cingeva le mani al collo di un ragazzo riverso in strada ed un secondo uomo che agitava un coltello. Matrone e Bambacaro, quindi, sono prontamente intervenuti per riportare la calma e recuperare il coltello.

L'encomio

L'encomio solenne, secondo le motivazioni individuate dall'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri, sarà conferito "Per aver condotto egregiamente anche al di fuori del proprio servizio e mettendo a rischio la propria incolumità un importante intervento prestando soccorso ed evitando che il fatto si potesse consumare in tragedia".