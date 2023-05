ePolicy, a Procida gli incontri dello Youth Panel targato giffoni

Idee, proposte e confronto sono stati gli elementi chiave della tappa di Procida dello Youth Panel, di cui Giffoni è capofila, che rientra tra le attività del progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Digital Europe dedicato ai rischi della rete. Per tre giorni,, nella splendida location del Palazzo D’Avalos, i quaranta ragazzi dello Youth Panel, tutti di età compresa tra i 14 ed i 18 anni hanno avuto modo di partecipare ad interessanti momenti di formazione, a laboratori ed incontri con l’obiettivo di mettere in campo strumenti e strategia per garantire un livello sempre maggiore di sicurezza “nell’ambiente” on line.

Il progetto

“Ho avuto modo di seguire – dichiara il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi – le attività che i ragazzi dello Youth Panel hanno svolto in questi giorni a Procida. Il rilievo delle tematiche affrontate, l’importanza di accrescere i livelli di consapevolezza su questioni che impattano così tanto sulle loro vite, l’arricchimento delle loro conoscenze e competenze in fatto di sicurezza digitale rappresentano le motivazioni a mio avviso più valide per certificare la qualità di questo progetto che meritoriamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito porta avanti con abnegazione ed impegno. Giffoni non poteva non esserci e non poteva non essere dentro le dinamiche di formazione che rappresentano strumenti importantissimi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che il programma si pone. Continueremo lungo questo solco nella convinzione che un mondo più sicuro passi anche per livelli sempre più alti di benessere digitale”. “E’ molto interessante – commenta Marco Cesaro che guida l’Ufficio Progetti Speciali di Giffoni – tutto quanto sta accadendo in questi mesi nell’ambito del progetto Sic. Giffoni è capofila dello Youth Panel. Verifichiamo incontro dopo incontro, appuntamento dopo appuntamento, la consapevolezza di questi ragazzi che sono veri e propri testimonial del contrasto al cyberbullismo e della sicurezza digitale. Lo facciamo con i nostri strumenti, con l’audiovisivo, con il linguaggio del cinema, certi che il lessico delle immagini può produrre effetti importanti in termini di consapevolezza e di comprensione di certi processi distorsivi che inevitabilmente la rete accentua".

ePolicy

L’ePolicy, documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie digitali positivo, critico e consapevole, è stato il protagonista degli approfondimenti tenuti dai Teachers Panel Daniele Catozzella (Save the Children), Barbara D’Ippolito e Giuliano De Luca (Ministero dell’Istruzione e del Merito), e Mariangela D’Ambrosio (cooperativa Edi). Il progetto SIC – Generazioni Connesse è coordinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il partenariato delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Polizia di Stato, il Ministero della Cultura, gli Atenei di Firenze e ‘La Sapienza’ di Roma, Giffoni Experience, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola.net.