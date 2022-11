Erasmus Urbes, quattro scuole europee presentano i progetti di rigenerazione urbana

Ripensare i luoghi abbandonati delle città in una logica di rigenerazione urbana. Questo l'obiettivo del progetto Erasmus URBES per la rigenerazione urbana e l’uso sostenibile dell’energia, presentato questa mattina nel Salone dei Marmi di Salerno. Un progetto che ha come partner Bimed e come responsabile l'Università Telematica Pegaso e che coinvolge l'Italia attraverso il Liceo Artistico "Sabatini-Menna" di Salerno ed altri tre Paesi europei: Grecia (2nd GenikoLykeo di Arta), Turchia (KokasinanAnadolu Lisei di Kayseri) e Romania (Colegiul Vasile Iovinescu di Falticeni), tutti presenti all'evento organizzato a Palazzo di Città.

I progetti

Ogni scuola coinvolta ha redatto un progetto di rigenerazione urbana di luoghi del dei rispettivi territoriali che necessitano di riqualificazione. Quello su cui si sono concentrati i ragazzi del "Sabatini-Menna" riguarda la riqualificazione della chiesa dell'ex seminario regionale Pio Xi, nel rione Carmine. Un progetto che, pur rispettando la conformazione attuale, immagina una nuova vita per la struttura attraverso la realizzazione di una biblioteca di quartiere, di spazi per lo studio e per l'assistenza agli anziani. Una struttura aperta alla comunità e completamente autonoma dal punto di vista energetico, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 (goal 7 e 11).

Le dichiarazioni

A fare gli onori di casa la vicesindaca Paky Memoli, il cui pensiero, oltre che ai progetti presentati, è andato alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. "Se siamo qui a parlare di Erasmus - ha spiegato - lo dobbiamo ad una donna che ha ideato e costruito un progetto che permette a centinaia di migliaia di giovani e di condividere idee e ed emozioni". Sul progetto, invece, Paky Memoli ha sottolineato: "I lavori presentati sono eccezionali. Iniziative come questa devono farci capire quanto sia importante l'interazione e renderci ancora più consapevoli che siamo cittadini europei. Per questo ai ragazzi, che sono il nostro futuro ma anche il nostro presente, dico: non perdete mai i vostri sogni. La scuola dà la cultura e la cultura rende liberi ed è la luce che illumina le tenebre dell'ignoranza". Sulla stessa linea l'assessore all'Istruzione, Gaetana Falcone: "Parlare di riqualificazione urbana è importante, Ancor di più qui a Salerno, che è una città che ha subito un grande processo di riqualificazione positiva mantenendo la sua identità. Tutto quello che state apprendendo in questo momento rappresenta un momento di crescita. Fate in modo che tutto ciò possa essere una grande possibilità di cambiamento, mantenendo ferma l'identità".