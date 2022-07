Erba incolta ovunque a Torrione Alto, residenti stanchi: "Situazione insostenibile"

Erbacce alte e incolte impediscono il transino a carrozzine, passeggini, sedie a rotelle. E' quanto ci segnala una lettrice che, come altri, denuncia la presenza di vegetazione foltissima in gran parte del quartiere di Torrione Alto.

Le strade

La foto che pubblichiamo è stata scattata in via Moscati (vicino alle scuole elementari Carlo Alberto Alemagna). Ma la stessa situazione si registra in via Palestro (soprattutto nei pressi di Telecolore), in via Quagliariello e in via Domenico Romagnano.