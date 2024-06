Salerno turistica, errori e imprecisioni sulla brochure della Fondazione Scuola Medica Salernitana: la segnalazione

Pullula di inesattezze e imprecisioni, la brochure prodotta dalla Fondazione Scuola Medica Salernitana guidata da Enrico Indelli. A segnalarcelo, diversi professionisti dell'ambito turistico-culturale locale che hanno notato come, al di là delle ormai rare aperture dei siti della Scuola Medica Salernitana (il Museo Virtuale di via Mercanti e il Museo Roberto Papi di via Trotula de' Ruggiero ndr), la Fondazione, dopo aver liquidato la cooperativa sociale Galahad, rinunciando così alla didattica e alle visite teatralizzate precedentemente promosse dai volontari, avrebbe commesso un nuovo passo falso. In particolare, senza apparenti ragioni, la Fondazione ha modificato con un colpo di spugna i nomi dei siti museali che avrebbe dovuto valorizzare, arrecando, conseguentemente, un danno d'immagine notevole alle strutture stesse: il Giardino della Minerva sulla brochure promozionale è stato ribattezzato Giardino Medicinale della Minerva e il Museo Roberto Papi è stato citato come semplice "Museo della Medicina".

Tralasciando i presunti errori di battitura relativi a via Trotula de Ruggiero (che sul materiale promozionale è riportata come via Trotula "de Ruggero" ndr) - strada che ospita la collezione medico-chirurgica di Roberto Papi donata al Comune di Salerno dal compianto padre del collezionista, Mario e dal fratello Fernando- la Fondazione ha cancellato, dunque, l'intitolazione del museo sito presso lo storico Palazzo Galdieri. Rispetto al Giardino, come se non bastasse, il materiale prodotto per volontà di Indelli punta sul primato del luogo, ossia essere il primo orto botanico della storia, riconosciuto anche dal direttore di quello di Padova. Sulla brochure, il Giardino viene peraltro descritto come il primo giardino dei semplici, quando di giardini dei semplici ne parla già Teofrasto nel III a.C. Scarno e a tratti faticoso, infine, l'itinerario turistico proposto che, inevitabilmente, oltre a non convincere gli appassionati della storia della nostra città, sta suscitando forti dubbi rispetto alla effettiva preparazione di chi lo ha ideato.