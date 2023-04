Quanto costa una escort in Campania e quanti clienti ci sono? I numeri per ogni provincia

Quanto costa una escort in Campania? Ed in provincia di Salerno? A rivelarlo è uno studio di Escort Advisor, il portale web che indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia. Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha 5 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto

I numeri in Campania

La presenza di escort nella nostra regione vede al primo posto Napoli, con 1.455 escort. Seguono Salerno con 845, Caserta con 483, Benevento 210 ed Avellino 162.

I clienti

Le proporzioni rimangono inalterate anche per il numero di clienti. I dati per provincia, infatti, vedono al primo posto Napoli con 1.368.126 utenti ed un aumento del 22% nell'ultimo anno. Seguono Salerno con 878.947 utenti (+19%), Caserta con 551.130 (+20%), Benevento con 210.114 (+41%) ed Avellino con 192.693 (+35%).

I prezzi

Solo nella nostra provincia il prezzo medio di una escort è calato nell'ultimo anno. Il prezzo medio delle prestazioni di una escort, infatti, è calato di circa l'1% attestandosi sugli 84 euro. In provincia di Napoli, invece, il prezzo medio è di 90€ (+6%), a Caserta è di 88€ (+10%), a Benevento è di 79€ (+4%). Anche ad Avellino il costo medio è di 79€ ma segna un aumento medio di ben 13 punti percentuali.

Come si può notare, in Campania Napoli rimane la città più cara per costo di

prestazione, mentre Avellino e Benevento sono quelle più economiche.

Il costo della prestazione in tutta la provincia napoletana è di 90 € e si posiziona al

40º posto in tutta Italia.

La media dei prezzi delle escort per provincia è calcolata attraverso le recensioni degli

utenti, che nel 2022 ha raggiunto 690.000 pubblicazioni.

