Riabilitazione pediatrica del cammino: anche la piccola Alice di Salerno indossa il rivoluzionario esoscheletro

Si chiama Atlas 2030 ed è il primo esoscheletro indossabile e utilizzabile in età pediatrica per la riabilitazione del cammino di bambini di tra i 4 e i 10 anni colpiti da paralisi cerebrale infantile, mielolesioni (lesioni del midollo spinale fino alla vertebra C4), atrofia muscolare, distrofia muscolare, miopatie e diverse malattie neuromuscolari. Il robot è stato presentato qualche giorno fa presso l’IRCCS San Raffaele di Roma alla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci, ed è l’unico esoscheletro al mondo che consente al bambino di muoversi liberamente e la cui unicità risiede nella tecnologia elastica che si adatta al corpo di chi lo indossa. "Il successo dell'esoscheletro nell'adulto - ha spiegato Claudia Condoluci, responsabile dell'area pediatrica e delle disabilità dello sviluppo dell'Irccs San Raffaele - ci ha indotti a valutare la possibilità di un suo utilizzo anche nell'ambito della riabilitazione pediatrica. La maggior parte dei ragazzini che lo stanno già utilizzando presso il nostro reparto non ha mai camminato in autonomia. Con Atlas può farlo e può svolgere anche diverse attività come calciare una palla e disegnare". Tutto questo, sottolinea Condoluci, "ha un importantissimo impatto sulla sfera cognitiva, emotiva e sociale per il bambino e la famiglia".

Gioia grande a Salerno

E la piccola Alice, salernitana di 5 anni, è la seconda bimba in Italia ad utilizzare il robot Atlas 2030. Tutti i compagni di classe e le docenti dell’IC Barra del plesso Abbagnano attendono la piccola guerriera per riabbracciarla. Tanta emozione.