Esports, studente salernitano diventa campione europeo

Il giocatore italiano "Wyze" (Ugo Gallo) è stato incoronato campione di Clash Royale dell’University Esports Masters, la competizione continentale che riunisce i migliori giocatori universitari di tutta Europa. Lo studente di farmacia presso l'Università degli Studi di Salerno ha mostrato una performance incredibile durante tutta la competizione, diventando così il Campione Universitario Europeo.

Il torneo

Studenti provenienti da 17 paesi Europei hanno gareggiato nel Torneo “Open” di Clash Royale, il videogioco di strategia online per mobile creato da Supercell. L'Italia è uno dei Paesi in cui Clash Royale è maggiormente giocato. Una chiara evidenza di ciò è data dal fatto che i primi quattro giocatori della competizione sono stati italiani, con Wyze che è stato incoronato come il migliore giocatore universitario europeo. “Giocare a questa competizione è stato davvero bello per me, c'erano molti giocatori abili” ha detto Wyze. “Non sono un giocatore professionista e probabilmente non lo sarò mai”, ha continuato, "ma mi piace competere con altri giocatori, specialmente se sono più bravi di me, perchè questo è l’unico modo per poter migliorare. Continuerò così fino a che avrò la possibilità di divertirmi".