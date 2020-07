Vacanze: riattivati i voli diretti Napoli-Malta

In quest’estate decisamente anomala, se cerchi mare cristallino, divertimento, tranquillità sul fronte covid, e non vuoi allontanarti da Napoli è Malta la meta che fa per te. Il Malta International Airport ha infatti ripristinato i collegamenti aerei con l’Italia ed i voli di Ryanair e Easyjet da Napoli saranno operativi per tutta l’estate. Significa che in circa un’ora e mezza sarà possibile raggiungere un mare tra i più puliti di tutta l’Europa, spiagge sabbiose dotate di ogni comfort, ristoranti per i palati più esigenti, una vasta offerta per il by night e un patrimonio artistico e architettonico di inestimabile valore tutto da scoprire che va dai reperti archeologici più antichi al mondo (risalgono infatti a ben 7mila anni fa) ai fantasmagorici templi megalitici e alle città gioiello, prime tra tutte la capitale, Valletta: "Grazie al volo diretto da Napoli vi troverete catapultati nel contesto ideale per una vacanza perfetta: panorami mozzafiato, cibo genuino, mare, cultura e tante occasioni di divertimento sono in pratica dietro l’angolo" spiega infatti Ester Tamasi, Direttrice Malta Tourism Authority Italia.

Le strutture alberghiere di Malta, inoltre, qualsiasi categoria decidiate di scegliere, come ristoranti e stabilimenti balneari sono sottoposti a rigorosi controlli da parte della Malta Tourism Authority che assicura e il rispetto dei più alti standard di sicurezza anti Covid-19 rilasciando una speciale certificazione.