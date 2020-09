"L'estate", la cantante salernitana Ludovica Arteca lancia il suo nuovo singolo

"L'estate" è il titolo del nuovo brano lanciato da Ludovica Arteca - giovane di Montesano sulla Marcellana - che vanta la collaborazione di Drama, rapper di Paestum. "Questo brano ha l'obiettivo di raccontare la bellezza dell'estate nonostante il periodo così delicato e nonostante ciò che sta accadendo", spiega la cantante salernitana che ha iniziato a lavorare a questo singolo diversi mesi fa, confermando la pubblicazione durante la quarantena.

Il racconto

"Nel periodo del lockdown notavo le persone ormai spente, preoccupate per questa epidemia che ha inevitabilmente cambiato le nostre vite - racconta ancora Ludovica - Sembrava come se tutto fosse finito e invece no, all'improvviso spunta di nuovo il sole che illumina le nostre vite". Il brano, girato a Mergellina, ha visto la collaborazione di Vincenzo Vitale per il testo, la musica e l'arrangiamento e di Ferdinando Esposito, per le riprese video. "Ci auguriamo di poter ascoltare il nostro pezzo in radio, per dare speranza a tutti e lanciare un messaggio positivo perché, ne siamo certi, andrà tutto per il meglio", dice ancora la giovane cantante. Ludovica Arteca è reduce dal successo di "Ciò che resta" e "Con te", due brani dal sound estivo.