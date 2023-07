All'estate "Intra Moenia" di Tortorella il concerto di Francesco Citera Quartet

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo il successo della serata che ha aperto il cartellone dell'Estate Intra Moenia con il cantante jazz napoletano, Walter Ricci, che ha reso omaggio all'icona del jazz americano, Nat King Cole, con una performance indimenticabile, Tortorella è pronta ad ospitare un'altra serata di musica ed emozioni. Il 30 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Scipione Rovito, alle 21:30, il Francesco Citera Quartet ci farà viaggiare attraverso la "Music around the world", regalando un'esperienza musicale unica.

Un viaggio musicale attraverso brani della tradizione e d’autore di svariati paesi del mondo, un viaggio intorno al mondo guidato dalla fisarmonica cilentana e dall’anima blues di Francesco Citera, che comincerà dall’America Latina con Sertao, passando per News Real, sbarcando in Europa, e precisamente in Irlanda con The Musical Priest.

L'Estate Intra Moenia, organizzata dal Comune di Tortorella, con la direzione artistica di Tonino Valletta Tva Studio, porta la musica internazionale tra le suggestive mura storiche, dal Palazzo Marchesale alle piazze del borgo, scenari magici per accogliere artisti di fama internazionale.

I prossimi appuntamenti sono il 5 agosto, alle 21:30, in Piazza Umberto I, l’artista cilentana Piera Lombardi, il 20 agosto, in Piazza Sacra Famiglia, alle 21:30, Armanda Desidery, il 2 settembre, in Piazza San Vito, alle 21:30, la Nuova Compagnia di Canto Popolare e il 7 settembre, Piazza Sacra Famiglia, alle 21:30, concluderà la rassegna estiva l'Oscar Movies Ensemble.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e per prenotazioni, visitate il sito web Borgoditortorella.com o contattateci al numero 0973 374366.