Facebook e Instagram down: pioggia di segnalazioni, impossibile accedere

Facebook e Instagram down, oggi, 5 marzo: gli utenti, infatti, da questo pomeriggio, non riescono ad accedere per una presunta "sessione scaduta". Al momento non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce Instagram, WhatsApp e Facebook.

Le segnalazioni

In alcuni casi, l'impossibilità a "loggarsi" è motivata con un problema tecnico e in altri la password non risulta corretta. Si tratta a tutti gli effetti di un problema del social network di cui al momento non è chiara la causa.