Fai da te: DFL con Casa Surace lancia "Made in casa"

In italia siamo dei grandi appassionati di Fai da te: sono quasi 20 milioni, infatti, gli italiani che si dedicano al fai da te in casa e, o all’aperto nel 2022, +26% rispetto al 2019.

I numeri

Questa passione accomuna uomini (54%) e donne (46%), ma, anche tutte l’età, con una crescita esponenziale nell’ultimo triennio nelle fasce lavorative dei 35-44 anni (+53%), così come tra gli over 45, con circa 2,5 milioni di nuovi soft bricoleurs pronti a cimentarsi in piccole e grandi opere fatte in casa. E’ questo lo scenario che emerge da una recente ricerca di GFK, Istituto di Ricerca internazionale, resa nota durante l’ultimo Bricoday tenutosi a Milano.

Inoltre, che si tratti di giardinaggio, manutenzione, conserve, coltivazione o altro, gli appassionati del fai da te sono sempre più alla ricerca di informazioni online, infatti, sebbene 1 su 4 si affidi ai consigli del rivenditore di fiducia o di familiari e conoscenti, ben il 50% si rivolge alla rete per acquisire conoscenze e scovare le ultime novità. Tra questi, il 15% lo fa attraverso i socialnetwork, e i numeri sono destinati ulteriormente ad aumentare.

L'iniziativa

Alla luce di questi dati, DFL (Gruppo Lamura), giovane ed affermata azienda nella distribuzione di ferramenta nel Centro-Sud Italia, ha realizzato, in collaborazione con Casa Surace, nota factory e casa di produzione, il progetto Made in Casa: una serie video, in formato reel, per dispensare consigli utili e soluzioni dedicate ai Fai da te addicted.

Made in Casa è stato ideato come perfetto trait d'union tra tradizione e innovazione, una guida capace di guidare gesti e attività antiche, ma sempre attuali, con suggerimenti e indicazioni su nuove tecniche e strumenti disponibili oggi. Nel dettaglio, i video saranno diffusi, nei prossimi mesi, sui canali digitali di DFL e social di Casa Surace, e, tra i temi trattati, ci saranno: l’olivicoltura, le conserve, le piccole ristrutturazioni di interni, consigli su coltivazione e giardinaggio. In modo divertente, come da sua prerogativa, Casa Surace racconterà scene di vita quotidiana, momenti di festa e aggregazione, spiegando, al contempo, le fasi principali per la buona riuscita di un lavoro fai da te.

Il primo video (Olio made in casa - YouTube), dedicato al mondo dell’olivicoltura e alla produzione dell’olio artigianale è già visibile in rete, ed è anche un omaggio alle tradizioni meridionali e alla comune terra di origine di DFL e Casa Surace: Sala Consilina, in provincia di Salerno.