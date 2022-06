FAI, a Salerno si presenta del restauro della statua lignea dedicata alla Madonna Immacolata

I Luoghi del Cuore è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare. Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti.

L'iniziativa a Salerno

La Delegazione FAI di Salerno sostiene il comitato cittadino “Amici della Cultura e della Spiritualità” che ha lo scopo di restaurare e promuovere la statua lignea del XIII sec. dedicata alla Madonna Immacolata e che fa parte del Tesoro di San Matteo nel Duomo di Salerno.In occasione dell’apertura della Cappella di San Matteo martedì 21 giugno alle ore 10:30 nella Cattedrale di Salerno verrà illustrato il censimento FAI dei Luoghi del Cuore e il progetto di restauro della statua ad opera delle restauratrici Loredana Mastromarino e Orsola Carletti.

I partecipanti

Interverranno: Don Michele Pecoraro, parroco della Cattedrale di San Matteo, il comitato promotore del restauro della statua della Madonna Immacolata composto da: Paolo Romano, Antonio Schiano di Cola, Maria Scotti, Matteo Landi, Lia Persiano, Adele Gatto de Santis, Corradino Pellecchia, Enza Ferrara, Mariella Siano, Giovanni Gagliardi, Loredana Mastromarino, Orsola Carletti, Ennio Capone.

Per la scultura promossa dal comitato "Amici della Cultura e della Spiritualità" è possibile votare anche online.