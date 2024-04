FantaExpo ritorna al Parco dell'Irno: "Colmate le distanze con il Comune grazie a Nino Savastano"

FantaExpo torna al Parco dell'Irno di Salerno il 5, 6, 7 e 8 settembre 2024. Ad annunciarlo a mezzo social, gli stessi organizzatori che lo scorso luglio avevano comunicato lo stop forzato dell'iniziativa. "Così come avevamo affermato, l’impegno continua a non essere sostenibile né conciliabile con le nostre vite private. Eravamo stati cauti sul futuro ma, a quanto pare, alla fine la vita ci ha suggerito che non potevamo farne a meno. - si legge sul post - Ebbene sì, FantaExpo ritorna perché ci manca, perché ha costituito un decennio nelle vite di tantissime persone, dagli organizzatori ai visitatori, dagli addetti ai lavori agli stessi ospiti; ovviamente non tutti, si intende. Colmate le distanze con l’amministrazione comunale, nuovamente grazie all’intercessione del consigliere regionale Giovanni Savastano, e anche per merito di una parte di voi che ha continuato a radunarsi in nome di FantaExpo, abbiamo deciso di riprendere e continuare questo fantastico viaggio".

La soddisfazione

Fantaexpo, dunque, tornerà ad attirare in città migliaia di giovanissimi e non solo, come annunciano gli organizzatori che aggiungono: "Per noi rappresenta un’importante presa di coscienza, barattiamo mesi e mesi di problemi, difficoltà e ansie per quattro giorni di gloria e divertimento. Ciononostante, oggi annunciamo questo ritorno perché, in fondo, ci siamo resi conto che volevamo tutti la stessa cosa: il nostro FantaExpo. Pertanto, finché ci sarà possibile, continueremo a fare del nostro meglio per portare avanti il nostro progetto.

Stiamo lavorando per offrirvi un’altra edizione entusiasmante, ricca di ospiti e contenuti. Ci auguriamo la locandina sia di vostro gradimento (foto in basso ndr) e cogliamo l’occasione per ringraziare l'autrice, Ornella Savarese, che ha voluto così rappresentare questa rinascita", hanno concluso.