Curiosità, illuminato il pontile all'Embarcadero: al via le gite in barca o sui gozzi

Spuntano dei faretti per illuminare il pontile dell'Embardero: tanta curiosità sul lungomare cittadino. Chi vuole concedersi un giro sul mare, adesso può affittare barche o gozzi per un'esperienza senza dubbio suggestiva. E' questa una nuova occasione da cogliere, dunque, per riappropriarsi della risorsa mare.

Foto di Antonio Capuano