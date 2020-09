Fatti santo il musical ispirato alla vita di don Giustino Russolillo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nei giorni 24, 25, 26 E 27 SETTEMBRE, presso il Teatro Troisi di Napoli debutterà il musical “Fatti Santo” , ispirato alla vita del Beato don Giustino Russolillo. Il lavoro è nel Calendario Ufficiale dei festeggiamenti per il Centenario della Fondazione della Società delle divine Vocazioni, di cui il famoso sacerdote del Quartiere Pianura fu ideatore e promotore. Il musical avrebbe dovuto debuttare nei giorni 20, 21 e 22 Marzo, ma è stato obbligatoriamente rinviato a causa COVID 19

Scritto da Gianfranco Caliendo, noto leader della band Giardino dei Semplici (fino al 2012) su testi della cantautrice Flora Contento, racconta la vita del Beato attraverso dialoghi e 14 canzoni molto suggestive e coinvolgenti.

Tra gli attori e i cantanti di “Fatti Santo”, troviamo alcuni nomi “eccellenti” , cominciando dal protagonista Bruno Cuomo, che molti ricorderanno per la sua vittoria al primo talent televisivo “Operazione Trionfo” e le sue partecipazioni ai musical “Scugnizzi” e “Rosso Napoletano” al fianco di Serena Autieri. Poi ci sono le partecipazioni di Gigi Attrice, l’indimenticato comico balbuziente lanciato dal Maurizio Costanzo Show , e, dulcis in fundo, il grande interprete della canzone Napoletana Antonello Rondi , che tra poco immetterà sul mercato artistico un libro e un CD dedicato alla sua carriera. Tra i 32 personaggi del musical, cercati scrupolosamente attraverso vari casting, figurano diversi allievi dell’Accademia Caliendo, che lo stesso Gianfranco gestisce e nella quale sono attivi prestigiosi Corsi di Canto Moderno e di Recitazione. Tra gli altri del Cast, citiamo Gingy Comune, Lucia Oreto, Flora Contento e la Regia di Adele Caliendo. La produzione del musical è affidata all’associazione omonima “Fatti Santo” , il cui prezioso promotore è Agostino Romano, che oltre alle sue mansioni istituzionali svolge un’intensa attività anti-camorra e anti-soprusi sul territorio.





Info e prevendita - Accademia Caliendo – 08119363303 - 0817260637

WhatsApp - 3478560493