Federico Cesari fa il pieno al Festival di Giffoni: applausi in sala e fila allo stand di Comix

Un giovane fra i giovani. E’ il caso di Federico Cesari uno degli attori emergenti del cinema italiano, è tornato a Giffoni in uno dei momenti più fulgidi della sua vita, si è appena laureato in medicina a Roma e arriva dal successo della serie Netflix Tutto chiede salvezza tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli. Netflix ha già annunciato la seconda stagione ed il pubblico italiano freme per vedere la storia di questi ragazzi alle prese con le difficoltà della vita. Una carriera quella di Federico cominciata con i Cesaroni e poi proseguita con Don Matteo, passando per Skam Italia, Non c’era campo di Federico Moccia, tanti altri ruoli in film e serie seguitissime sul piccolo e grande schermo.Un bagno di folla per Federico fin dal suo arrivo al photo call, poi il carpet dove si è intrattenuto con tutti i fan presenti: “Qui torno sempre molto volentieri, e trovo il festival cambiato e migliorato” le sue parole; poi al termine della giornata il firma copie allo stand Comix.

L'incontro con i giovani

Nelle mente dei ragazzi c’è soprattutto la serie Tutto chiede salvezza: “All’inizio mi sembrava complicato – ha raccontato in sala Federico - io ero spaventato per la tematica, il mio personaggio (Daniele) ha una grande sensibilità, una cosa difficile da trovare. Noi cerchiamo sempre un distacco da quello che vediamo, io nel ruolo ho dovuto smantellare un muro. Una settimana prima di cominciare avevo un groppo in gola, pensavo di avere qualcosa e sono andato a fare una laringoscopia, non c’era nulla era solo la mia ansia. Recitare in un film in cui si parla della salute mentale è qualcosa che ti assorbe. Tutto quello che interpretiamo è una parte di noi. Io ho vissuto tutto quello che avete visto, è qualcosa che ti segna”. In Italia i fan di Tutto chiede salvezza aspettano la seconda serie: “Non posso fare grandi anticipazioni, il racconto che continua è in linea diretta con Daniele, sarà in vesti diverse, avrà tante responsabilità, proseguirà comunque la linea rossa della prima stagione”.Nel frattempo è arrivata anche la laurea: “È stato un percorso difficile, al liceo non riuscivo a conciliare gli impegni cinematografici con lo studio, ho fatto i due percorsi in maniera incosciente. Ci sono stati periodi alterni, è stato bello finire. Ora devo affrontare il problema del tempo libero e non so come gestirlo. Grazie agli studi di medicina ho approcciato meglio alla serie Tutto chiede salvezza, lo studio del personaggio non è stato difficile, ogni esperienza sul set è stata accomunata e condivisa con gli altri attori. L’incontro con Mencarelli mi ha aiutato ad immergermi nel personaggio di Daniele. Nelle proprie scelte bisogna mettere amore e passione, dobbiamo trarre sempre la forza per fare dei percorsi e fare delle scelte. Anche la forza che ci danno gli altri è fondamentale per crescere e non essere in balia di questo caso che è la vita”.